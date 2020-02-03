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Прокуратура настаивает на принудительном лечении "минера" моста Метро

Новости » Общество     03.02.2020 - 19:39
Прокуратура настаивает на принудительном лечении "минера" моста Метро
Фото: Алексей Белько (facebook.com/graty.me)

Человек нуждается в госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением

Прокуратура города Киева настаивает на принудительном лечении Алексея Белько, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что по заключению врачей в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось и он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключило бы его опасное поведение.

"Указанное лицо подозревалось в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины. Однако, результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина на момент совершения инкриминируемых правонарушений по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими", - говорится в сообщении.

Пока соответствующее ходатайство в настоящее время направлено на рассмотрение Днепровского районного суда города Киева.

Напомним, Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержаниям под стражей на госпитализацию в психиатрическую больницу.

Как сообщало РБК-Украина, Днепровский районный суд принял решение о продлении ареста Белько. Он должен был находиться под стражей до 12 января 2020 года с возможностью выйти под залог в размере 288 тысяч гривен.

Как известно, 18 сентября Белько заблокировал движение на мосту Метро в столице и угрожал взорвать его. Из-за этого в Киеве был введен специальный оперативный план. В ходе спецоперации Белько был задержан, полиция не обнаружила взрывоопасных предметов.

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