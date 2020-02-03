Прокуратура наполягає на примусовому лікуванні "мінера" мосту Метро

Фото: Олексій Белько (facebook.com/graty.me)

Чоловік потребує госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом

Прокуратура міста Києва наполягає на примусовому лікуванні Олексія Белько, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що за висновками лікарів на теперішній час психічний стан останнього не змінився та він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключило б його небезпечну поведінку.

"Вказана особа підозрювалася у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 КК України. Проте, результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що чоловік на момент вчинення інкримінованих правопорушень за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними", - йдеться у повідомленні.

Наразі відповідне клопотання наразі скеровано на розгляд Дніпровського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у "мінуванні" мосту Метро з утримання під вартою на госпіталізацію у психіатричну лікарню.

Як повідомляло РБК-Україна, Дніпровський районний суд прийняв рішення про продовження арешту Белько. Він повинен був перебувати під вартою до 12 січня 2020 року з можливістю вийти під заставу в розмірі 288 тисяч гривень.

Як відомо, 18 вересня Белько заблокував рух на мосту Метро в столиці та погрожував підірвати його. Через це у Києві було введено спеціальний оперативний план. У ході спецоперації Белько був затриманий, поліція не виявила вибухонебезпечних предметів.