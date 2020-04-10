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Прокуратура скерувала до суду справу проти поліцейського за незаконне затримання

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 17:47
Прокуратура скерувала до суду справу проти поліцейського за незаконне затримання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронець затримав підозрюваного без ухвали суду

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти слідчого Національної поліції у Полтавській області за фактом незаконного затримання та службового підроблення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, правоохоронець без ухвали суду затримав особу через 4 дні після можливого скоєння нею злочину. При цьому слідчий вніс до протоколу затримання недостовірну інформацію про час затримання.

Правоохоронцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо поліцейського до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього старшого слідчого Приморського відділу поліції в Одесі запідозрили в незаконному затриманні. Поліцейський, знаючи про незаконність дій, затримав громадянина, якого надалі прокурор помістив до місця тимчасового тримання.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпрі слідчий вимагав у підприємця 250 тисяч гривень за закриття справи. Правоохоронець вимагав у місцевого підприємця хабар за закриття кримінального провадження за порушення санітарних правил і норм.

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