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В Днепре следователь требовал 250 тыс. грн за закрытие дела

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 20:33
В Днепре следователь требовал 250 тыс. грн за закрытие дела
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранитель требовал взятку за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм

В Днепре следователь требовал у предпринимателя 250 тысяч гривен за закрытие дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что правоохранитель вымогал у местного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 250 тысяч гривен за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм.

"21 февраля 2020 года полицейского задержали после получения всей суммы взятки в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

в настоящее время продолжаются следственные и другие процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР задержало сотрудника следственного отдела Оболонского управления полиции при получении 1 тысячи долларов взятки от женщины, которая обвинялась в мошенничестве. Следователь обещал за вознаграждение закрыть дело.

Как сообщает РБК-Украина, в Киеве задержали работника Управления патрульной полиции и его сообщника за вымогательство 150 тыс. долларов. Правоохранитель угрожал частному предпринимателю.

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