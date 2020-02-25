Экс-следователя полиции в Одессе подозревают в незаконном задержании человека

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также накануне сообщено о подозрении в организации незаконного задержания начальнику одного из отделов местной прокуратуры Кировоградской области

Бывшему старшему следователю Приморского отдела полиции в городе Одесса ГУ Нацполиции в Одесской области сообщили о подозрении в незаконном задержании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что старший следователь получил письменное поручение от начальника одного из отделов местной прокуратуры Кировоградской области - задержать лицо в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейский, зная о незаконности поручения, задержал гражданина, которого в последующем прокурор поместил в место временного содержания.

"Следователи центрального аппарата ГБР совместно с Офисом генерального прокурора сообщили о подозрении в незаконном задержании бывшему старшему следователю Приморского отдела полиции в городе Одесса ГУ Нацполиции в Одесской области (ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Во время рассмотрения ходатайства прокурора о применении меры пресечения, следственным судьей эти действия признаны незаконными и безосновательными.

19 февраля 2020 года следователи ГБР уже сообщили о подозрении в организации незаконного задержания начальнику одного из отделов местной прокуратуры Кировоградской области.

Напомним, в Днепре следователь требовал у предпринимателя 250 тысяч гривен за закрытие дела. Милиционер требовал у местного предпринимателя неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве задержали работника управления патрульной полиции и его сообщника за вымогательство 150 тыс. долларов. Правоохранитель угрожал частному предпринимателю.