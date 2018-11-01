Прокуратура направила в суд дело в отношении еще двух экс-"беркутовцев"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Обвиняемые принимали участие в разгоне Евромайдана

В Шевченковский районный суд Киева направили дело в отношении еще двух бывших сотрудников полка милиции особого назначения "Беркут". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Департамента специальных расследований Генпрокуратуры.

Сообщается, что прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном деле против двух бывших сотрудников киевского "Беркута". Их обвиняют в том, что они 30 ноября 2013 года совершили преступления в отношении участников акций протеста, а именно составили и выдали заведомо ложные документы о задержании, на основании которых активистов привлекли к ответственности.

"Обвинительный акт 31.10.2018 направлен в Шевченковский районный суд Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на середину октября прокуратура завершила расследование в отношении 4 "беркутовцев".

Отметим, ранее также сообщалось, что экс-"беркутовец" получил 9 лет тюрьмы за передачу боевикам летом 2104 года данных о приезде Петра Порошенко в штаб АТО в Харьковской области.



