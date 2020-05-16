Прокуратура начала расследовать принудительную "национализацию" на оккупированном Донбассе

Прокуратура Донецкой области начала расследование принудительной национализации предприятий на оккупированной территории области. Речь идет о регистрации предприятий в так называемых налоговых органах "ДНР".

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В частности сообщается, что досудебное расследование установило: представители администрации "ДНР" на временно оккупированной территории Донецкой области приняли "Временное положение о налоговой системе ДНР". Этим "документом" начато обязательную регистрацию предприятий различной формы собственности в "налоговых органах" псевдореспублики.

"Кроме этого, в марте 2017 года для предприятий с украинской юрисдикцией ввели так называемое "внешнее управление". В результате этих преступных действий государство, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели, фактически лишены возможности реализовать право собственности на принадлежащее им имущество", - добавили в прокуратуре.

Также отмечается, что такие действия оккупационных администраций, поддерживаемых Россией, являются нарушением норм международного гуманитарного права. В частности, речь идет о статьях 48, 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям (в них говорится о защите жертв международных вооруженных конфликтов).

"Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)... Граждане, которые пострадали от преступных действий, могут обратиться в прокуратуру Донецкой области по адресу: 87500, Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Университетская, 6 или отправить обращение на электронную почту: priom_gromad@don.gp.gov.ua", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, оккупационные администрации отдельных районов Донбасса готовят массовые сокращения шахтеров.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с шести организаторов "выборов" на Донбассе.