Прокуратура Луганщини почала розслідування проти 7 поліцейських-зрадників

Органи прокуратури розпочали досудові розслідування щодо семи поліцейських із Луганської області, які перейшли на бік ворога після агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Офісу генерального прокурора у Facebook.

Лугансьа обласна прокуратура взяла на себе процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях. Зрадникам інкримінують вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади дії, а також державну зраду.

"Встановлено, що сім діючих працівників поліції Луганщини в умовах воєнного стану зрадили Українській державі та перейшли на бік ворога, співпрацюючи с окупантами. Крім того, один з фігурантів очолив незаконно створений ворожими силами на території Луганської області "відділ поліції ЛНР", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР. Воно розташоване в Краматорську.