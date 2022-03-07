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Прокуратура Луганщини почала розслідування проти 7 поліцейських-зрадників

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Понеділок 07 березня 2022 16:33
Прокуратура Луганщини почала розслідування проти 7 поліцейських-зрадників Фото: Управління патрульної поліції в Луганській області (facebook.com/vvlevchenko)
Автор: Антон Федорців

Органи прокуратури розпочали досудові розслідування щодо семи поліцейських із Луганської області, які перейшли на бік ворога після агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Офісу генерального прокурора у Facebook.

Лугансьа обласна прокуратура взяла на себе процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях. Зрадникам інкримінують вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади дії, а також державну зраду.

"Встановлено, що сім діючих працівників поліції Луганщини в умовах воєнного стану зрадили Українській державі та перейшли на бік ворога, співпрацюючи с окупантами. Крім того, один з фігурантів очолив незаконно створений ворожими силами на території Луганської області "відділ поліції ЛНР", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР. Воно розташоване в Краматорську.

До слова, російські окупанти обікрали поліцейський відділок у Харківській області.

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Луганськ Генеральна прокуратура України полиция
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