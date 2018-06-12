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Прокуратура Криму зареєструвала близько 140 кримінальних проваджень по фактам катувань

НовиниПолітика    12.06.2018 - 12:02
Фото: прокуратура Криму (wikipedia.org)
Фото: прокуратура Криму (wikipedia.org)

Прокуратура відпрацьовує усі факти катувань і жорсткого поводження з людьми

Наразі зареєстровано близько 140 кримінальних проваджень по фактам катувань. Про це на прес-конференції "Некурортний півострів: як ФСБ катує людей у Криму" повідомив представник прокуратури Автономної Республіки Крим Максим Кандзьоба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дійсно прокуратура АРК Крим відпрацьовує всі факти катувань і жорсткого поводження з людьми. Наразі зареєстровано близько 140 кримінальних проваджень по фактам катувань. Зараз розслідується вказаний факт катувань Мірпочаєвих. Багато що залежить від активної позиції потерпілого. Нами вживаються усі можливі заходи задля встановлення підозрюваних осіб. Все, що робиться на тимчасово окупованій території, повинно бути оприлюднено. Якщо люди не будуть про це знати - їх буде легше залякати. Результат однозначно буде, однак це кропітка робота", - повідомив він.

За словами Кандзьоби, прокуратура АРК буде продовжувати моніторинг цих подій.

Нагадаємо, раніше Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США випустило доповідь про порушення прав людини в Україні, зокрема на Донбасі і в окупованому Російською Федерацією (РФ) Криму. У доповіді наголошується, що найважливіші порушення прав людини включають вбивства, незаконні політичні переслідування і зникнення людей, суворі і небезпечні для життя умови в тюрмах і центрах утримання під вартою; довільні арешти і затримання; і відсутність незалежності судових органів.

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Теги публікації: Крим, Крим, пытки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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