Прокуратура Крыма передала в суд ООН доказательства нарушения Россией прав человека

Фото: суд ООН (facebook.com/prok.arkrym)

На аннексированном полуострове зафиксированы факты пыток и убийств

Материалы с доказательствами нарушения Россией прав человека в аннексированном Крыму Международного суда ООН передала прокуратура АР Крым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что часть материалов прокуратуры, подтверждающие нарушение права граждан в Крыму, используются в Международном суде правосудия. Дело касается, в частности, противоправной деятельности оккупационной власти РФ, что имеет место в АР Крым и Севастополе.

"На оккупированном полуострове происходят умышленные убийства, похищения, пытки, преследования, сотни незаконных обысков и задержаний украинских граждан по расовым, религиозным и политическим признакам", - отметили в пресс-службе.

Прокурор Крыма Игорь Поночовный отметил, что несмотря на отсутствие фактического доступа к оккупированной Россией территории, украинская прокуратура принимает все возможные меры для установления обстоятельств совершения преступлений и причастных лиц.

"Прокуратура автономии и в дальнейшем готова сотрудничать с Министерством иностранных дел Украины и другими центральными органами исполнительной власти для защиты нарушенных государством-оккупантом прав граждан и обеспечения интересов Украины всеми возможными законными способами. В том числе, на международных площадках", - отметил прокурор.

Напомним, как заявила ранее заместитель главы МИД Елена Зеркаль, решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушения прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.