Прокуратура Криму передала в суд ООН докази порушення Росією прав людини

Фото: суд ООН (facebook.com/prok.arkrym)

На анексованому півострові зафіксовані факти тортур та вбивств

Матеріали із доказами порушення Росією прав людини в анексованому Криму до Міжнародного суду ООН передала прокуратура АР Крим. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

Зазначається, що частина матеріалів прокуратури, що підтверджують порушення права громадян в Криму, використовуються в Міжнародному суді правосуддя. Справа стосується, зокрема, протиправної діяльності окупаційної влади РФ, що має місце в АР Крим та м. Севастополі.

"На окупованому півострові відбуваються умисні вбивства, викрадення, катування, переслідування, сотні незаконних обшуків та затримань українських громадян за расовими, релігійними та політичними ознаками", - зазначили у прес-службі.

Прокурор Криму Ігор Поночовний зазначив, що незважаючи на відсутність фактичного доступу до окупованої Росією території, українська прокуратура вживає всіх можливих заходів для встановлення обставин вчинення злочинів та причетних осіб.

"Прокуратура автономії і надалі готова співпрацювати з Міністерство закордонних справ України та іншими центральними органами виконавчої влади для захисту порушених державою-окупантом прав громадян та забезпечення інтересів України усіма можливими законними способами. У тому числі, на міжнародних майданчиках", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, як заявила раніше заступник глави МЗС Олена Зеркаль, рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.