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Прокуратура Киева взяла на контроль дело о нападении на Балуха

Киев, Вторник 08 сентября 2020 20:04
Прокуратура Киева взяла на контроль дело о нападении на Балуха
Фото: Владимир Балух (ru krymr com)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура Киева держит на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту нападения на бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный общался накануне нападения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия.

В прокуратуре также отметили, что нашли сумку с вещами Балуха.

Напомним, Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября, по данным полиции, его также ограбили. Его госпитализировали сегодня днем, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

В Офисе президента не исключают политические мотивы в нападении на Балуха и призвали полицию быстро и в полной степени раскрыть это преступление.

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой.

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