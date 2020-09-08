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Прокуратура Києва взяла на контроль справу про напад на Балуха

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 20:04
Прокуратура Києва взяла на контроль справу про напад на Балуха
Фото: Володимир Балух (ua krymr com)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура Києва тримає на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом нападу на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха. Правоохоронці встановили осіб, з якими колишній політв'язень спілкувався напередодні нападу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. З вказаними свідками проводяться слідчі дії.

У прокуратурі також зазначили, що знайшли сумку з речами Балуха.

Нагадаємо, Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня, за даними поліції, його пограбували. Його госпіталізували сьогодні вдень, у нього зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма.

В Офісі президента не виключають політичні мотиви в нападі на Балуха і закликали поліцію швидко і повною мірою розкрити цей злочин.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій.

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Новини України Надзвичайні події нападВолодимир Балух
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