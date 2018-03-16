Прокуратура Киева разъяснила, как будет работать судмедэкспертиза с новым УПК

В прокуратуре Киева разъяснили нововведения, по которым будет происходить проведение судебно-медицинских экспертиз в связи с вступлением в силу 16 марта 2018 года изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Речь идет об изменениях в УПК в части порядка проведения судебно-медицинских экспертиз, результаты которого являются обязательным условием для выдачи тел умерших людей для захоронения.

"С целью снятия социального напряжения правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрен в практику проведения исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно-медицинских экспертиз", - отметили в прокуратуре

Таким образом срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений.

КОМЕНТАР ЩОДО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІН ДО КПК УКРАЇНИ Останнім часом у ЗМІ поширюється інформація щодо ускладнень, які... Опубліковано Прокуратура міста Києва 16 березень 2018 р.

Напомним, депутаты Верховной рады во время вечернего заседания в четверг, 15 марта, отклонили законопроект №7547, которым должны быть отменены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс для устранения недостатков в законодательстве после принятия судебной реформы.

Во время голосования из КПК-должны были быть изъят нормы, касающиеся проведения экспертиз, которые появились через так называемые "поправки Лозового". Согласно этим поправкам, без разрешения судьи нельзя будет похоронить человека. Следователей обяжут обращаться за разрешением на проведение экспертизы в суд. Время, отведенное на получение такого разрешения - 72 часа.