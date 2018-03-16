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Прокуратура Києва роз’яснила, як буде працювати судмедекспертиза з новим КПК

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 15:32
Фото: КПК (kyiv.gp.gov.ua)
Фото: КПК (kyiv.gp.gov.ua)

Експертизу померлих продовитимуть уповноважені представники поліції

У прокуратурі Києва роз'яснили нововведення, за якими відбуватиметься проведення судово-медичних експертиз у зв'язку із набранням чинності 16 березня 2018 року змін до Кримінального процесуального кодексу України (КПК). Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

Йдеться про зміни до КПК в частині порядку проведення судово-медичних експертиз, результати якої є обов’язковою умовою для видачі тіл померлих людей для поховання.

"З метою зняття соціальної напруги правоохоронними органами і судово-медичними установами буде впроваджено в практику проведення дослідження тіл померлих судово-медичними експертами на підставі рішень уповноважених працівників поліції, які будуть письмово оформлюватись на місці події, з наступним призначенням судово-медичних експертиз", - зазначили у прокуратурі.

Таким чином термін для встановлення причин смерті збільшено не буде, а порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін.

 

КОМЕНТАР ЩОДО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІН ДО КПК УКРАЇНИ Останнім часом у ЗМІ поширюється інформація щодо ускладнень, які...

Опубліковано Прокуратура міста Києва 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, депутати Верховної ради під час вечірнього засідання у четвер, 15 березня, відхилили законопроект №7547, котрим мали бути скасовані поправки до Кримінально-процесуального кодексу задля усунення недоліків у законодавстві після прийняття судової реформи.

Під час голосування із КПК мало би бути вилучено низку норм стосовно проведення експертиз, які з’явились через так звані "поправки Лозового". Згідно з цими поправками, без дозволу судді не можна буде поховати людину. Слідчих зобов'яжуть звертатися за дозволом на проведення експертизи в суд. Час, відведений на отримання такого дозволу - 72 години.

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