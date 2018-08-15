Прокуратура Києва оголосила підозру водію, який збив родину з двома дітьми

Водій автомобіля Audi на великій швидкості збив подружню пару з двома дітьми, які переходили пішохідний перехід

Прокуратура Києва оголосила про підозру водію автомобіля, який сьогодні, 15 серпня, перебуваючи у нетверезому стані, збив на пішохідному переході подружню пару з двома дітьми і втік з місця ДТП. Про це повідомляє у Facebook прес-служба відомства.

Як зазначається, аварія сталась близько 7 години ранку на вулиці Милославській. Водій автомобіля Audi на великій швидкості збив подружню пару з двома дітьми, які переходили пішохідний перехід. Травму отримав лише чоловік. У нього відкритий перелом ноги. Його дружина з дітьми, за попередніми даними, не постраждали, але перебувають у шоковому стані.

Як повідомляють у прокуратурі, водій Audi з місця події втік. Згодом правоохоронці знайшли його автівку, покинуту на трамвайних коліях на вулиці Закревського, а невдовзі затримали і самого водія, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Київській області внаслідок ДТП загорілась вантажівка, загинули дві людини. Інформація про аварію надійшла рятувальникам 15 серпня о 06:14. На місці виклику рятувальники виявили, що внаслідок ДТП автомобіль "Рено" загорівся.

Додамо, що 14 серпня 2018 року у Львівській області зіткнулись дві вантажівки, внаслідок чого один із водіїв загинув на місці події. Аварія сталась у Бродівському районі на автодорозі Київ - Чоп.