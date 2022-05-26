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Прокуратура Києва заарештувала будівельну техніку білоруських компаній на 200 млн гривень

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Київ, Четвер 26 травня 2022 05:25
Прокуратура Києва заарештувала будівельну техніку білоруських компаній на 200 млн гривень Будівельна техніка (Скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління Національного агентства з виявлення та розшуку активів 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Під арешт потрапили 60 одиниць будівельної техніки ряду компаній з Білорусі: екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери, машини для утримання доріг, автогрейдери, автогудронатори, генератори, Трактори сумарною оціночною вартістю понад 200 млн гривень.

Вся заарештована техніка була передана в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Раніше ми повідомляли, що, за словами президента України Володимира Зеленського, ніхто не знав заздалегідь, яку роль у війні отримає Білорусь. Однак, ніхто не очікував, коли з її території почали летіти ракети.

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