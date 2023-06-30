Прокуратура ідентифікувала росіян, які з танку обстрілювали цивільних у Харківській області

Слідство з'ясувало, що 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командир танка у квітні 2022 року перебували в Україні. Вони, в складі екіпажу танку, курсували уздовж дороги у напрямку виїзду з села Верхня Роганка у сторону села Шестаково.

Там окупанти зробили зупинку та почали та прямою наводкою здійснили обстріл по цивільній інфраструктурі села Верхня Роганка Харківського району.

Вони зробили щонайменше чотири постріли осколково-фугасним снарядом із 125-мм танкової гармати та влучили у житлові будинки. Помешкання були повністю зруйновані, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Фото: російські військові (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, що чоловік у ТікТок викладав інформацію про позиції Сил оборони у Черкаській області. Його затримали, оголосили підозру та справу передали до суду.

Правоохоронці виявили двох жителів Дніпропетровської області, які хотіли "приєднати" свій регіон та міста до Росії. Їм оголосили підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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