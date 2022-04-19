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Прокуратура хочет арестовать имущество жены Медведчука

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Киев, Вторник 19 апреля 2022 12:45
Прокуратура хочет арестовать имущество жены Медведчука Фото: Оксана Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Офис Генпрокурора готовит ходатайство об аресте имущества жены задержанного нардепа Виктора Медведчука. После чего активы могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Следователи Главного следственного управления по оперативному сопровождению сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

В частности, 18 апреля полицейские провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области, где обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащей семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки, и яйца "Фаберже".

Сейчас сумма обнаруженного имущества устанавливается.

"Офисом Генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста", - заявили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, в дальнейшем арестованные активы планируют передать в управление в АРМА.

"Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", - указано в сообщении.

Ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественные комплексы, один дом, офисное помещение, ценные предметы искусства и транспортные средства.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил о задержании СБУ нардепа Виктора Медведчука.

Как сообщало РБК-Украина, Медведчука подозревают в государственной измене пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". До начала войны с Россией он находился под домашним арестом, из-под которого бежал сразу после начала боевых действий.

Напомним, накануне Медведчук попросил обменять его украинских военных и гражданских из осажденного Мариуполя.

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