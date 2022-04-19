Прокуратура хоче арештувати майно дружини Медведчука

Офіс Генпрокурора готує клопотання щодо арешту майна дружини затриманого нардепа Віктора Медведчука. Після чого активи можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 18 квітня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області, де виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належить родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет "BUL", 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця "Фаберже".

Наразі сума виявленого майна встановлюється.

"Офісом Генерального прокурора вже готуються клопотання про накладання арешту", - заявили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, надалі арештовані активи планують передати в управління до АРМА.

"Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури", - зазначено в повідомленні.

Раніше по цій справі вже були арештовані три квартири, два майнових комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовні предмети, мистецтва та транспортні засоби.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про затримання СБУ нардепа Віктора Медведчука.

Як повідомляло РБК-Україна, Медведчука підозрюють у державній зраді пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Нагадаємо, напередодні Медведчук попросив обміняти його українських військових і цивільних з осадженого Маріуполя.

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