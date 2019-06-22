Прокуратура Грузії вивчає дії поліції при розгоні акції протесту

Фото: протести в Грузії (twitter.com ermakovaTT)

Під час протесту 21 червня поліція застосувала проти демонстрантів гумові кулі

Прокуратура Грузії вивчає факти можливого перевищення повноважень правоохоронцями під час розгону акції протесту в Тбілісі вночі 21 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

Як повідомляє, прокуратура перевіряє доцільність застосування поліцією сльозогінного газу та гумових куль під час розгону протесту під будівлею грузинського парламенту в Тбілісі.

"Прокуратура вивчає всі окремі випадки. Про подальше правове реагування ми надамо суспільству додаткову інформацію", - повідомили в грузинській прокуратурі.

Нагадаємо, в ході протестів у Грузії поранення отримали близько 240 осіб, серед яких близько 80 поліцейських. Крім того, двоє постраждалих втратили очі. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі.

Як писало РБК-Україна, станом на суботу, 22 червня, у медичних закладах Тбілісі залишаються 52 постраждалих під час протестних рухів на проспекті Руставелі у центрі грузинської столиці.

Додамо, в результаті зіткнень під час протестів у Тбілісі, які почались у четвер, 20 червня, постраждав щонайменше 31 представник преси. Представники Хартії журналістської етики Грузії вимагають відкрити кримінальні провадження через факти поранення журналістів.