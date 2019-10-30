Прокуратура готова сообщить Дубневичу о подозрении

Генеральная прокуратура готова сообщить о подозрении народному депутату Ярославу Дубневичу в деле о выведении из активов "Укрзализныци" 93 млн грн. Об этом сообщил процессуальный руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу "Укрзализныци" во время заседания регламентного комитета Верховной Рады.

Сообщается, что по мнению процессуального руководителя САП, доказательства которые были указаны, являются достаточными для сообщения Дубневичу о подозрении.

Глава САП Назар Холодницкий подчеркнул, что по мнению прокуроров Дубневич стоит на вершине схемы по выводу активов из "Укрзализныци".

"В своей совокупности мы понимаем, что народный депутат стоит на вершине всей этой схемы. Объявления подозрения это не приговор суда. Это лишь первая стадия уголовного процесса в отношении конкретного лица. По другим фигурантам это производство действительно уже завершено еще в мае этого года. Это 8 участников, более 100 томов материалов производства. Мы обращались в суд за ограничением сроков для ознакомлением с материалами, однако суд отказал из-за обилия фигурантов", - заяявив Холодницкий.

В свою очередь генеральный прокурор Руслан Рябошапка пояснил, что Дубневич является владельцем предприятия, которое выступило посредником ПАО УЗ.

"Дубневич Ярослав Васильевич также является конечным бенефициарным владельцем ООО КРТ, которое выступило посредником в этой схеме по завладению средствами филиала ЦЗВ ПАО" Укрзализныця ". Сосредоточили на своих счетах разницу стоимости стрелочной продукции "Укразализныци". То есть основным выгодоприобретателем в результате этой схемы", - добавил Рябошапка.

Напомним, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян предоставил Генеральной прокуратуре свидетельство о влиянии Дубневича на деятельность "Укрзализныци". Омелян выступает по делу в качестве свидетеля.

Также РБК-Украина сообщало, что ГПУ готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци".