Прокуратура готова повідомити Дубневичу про підозру

Генеральна прокуратура готова повідомити про підозру народному депутатові Ярославу Дубневичу у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Про це повідомив процесуальний керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у справі "Укрзалізниці" під час засідання регламентного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що на думку процесуального керівника САП, докази які були вказані, є достатніми для повідомлення Дубневичу про підозру.

Голова САП Назар Холодницький підкреслив, що на думку прокурорів Дубневич стоїть на вершині схеми виведення активів з "Укрзалізниці".

"У своїй сукупності ми розуміємо, що народний депутат стоїть на вершині всієї цієї схеми. Оголошення підозри це не вирок суду. Це лише перша стадія кримінального процесу стосовно конкретної особи. Щодо інших фігурантів це провадження дійсно вже завершене ще в травні цього року. Це 8 учасників, понад 100 томів матеріалів провадження. Ми звертались до суду за обмеженням строків для ознайомленням з матеріалами, однак суд відмовив через велику кількість фігурантів", - заяявив Холодницький.

У свою чергу генеральний прокурор Руслан Рябошапка пояснив, що Дубневич є власником підприємства, яке виступило посередником ПАТ УЗ.

"Дубневич Ярослав Васильович є також кінцевим бенефіціарним власником ТОВ КРТ, яке виступило посередником у цій схемі щодо заволодіння коштами філії ЦЗВ ПАТ "Укрзалізниця". Зосередило на своїх рахунках різницю вартості стрілочної продукції "Укразалізниці". Тобто є основним вигодонабувачем в результаті цієї схеми", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці". Омелян виступає у справі як свідок.

Також РБК-Україна повідомляло, що ГПУ готує народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах. Один з епізодів стосується корупційних схем у рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці".