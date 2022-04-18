Прокуратура Франции изучает доклад агентства ЕС, которое обвиняет Ле Пен в присвоении средств

Прокуратора Франции начала изучать доклад агентства Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором кандидата в президенты от ультраправых Марин Ле Пен и членов ее партии обвиняют в присвоении средств Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Парижская прокуратура подтвердила, что изучает доклад, полученный 11 марта от Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.
По данным расследовательского сайта Mediapart, в докладе OLAF утверждается, что Ле Пен присвоила 140 тысяч евро, а члены ее партии неправомерно растратили 617 тысяч евро.
При этом члены партии Ле Пен обвиняются не в получении личной выгоды, а в том, что требовали от ЕС средств на персонал и расходы на мероприятия партии.
Офис Ле Пен не прокомментировал ситуацию. В разговоре с BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявил, что его клиентка отвергает обвинения.
Ле Пен находится под следствием с 2017 года в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС для оплаты труда парламентских помощников.
Отметим, что Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов Франции, который пройдет 24 апреля. В первом туре она набрала 23,15% голосов, а действующий президент Эмманюэль Макрон - 27,84%.
Напомним, Ле Пен пообещала выход Франции из командования НАТО после победы на выборах.
Ранее Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России.
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