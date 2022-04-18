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Прокуратура Франції вивчає доповідь агентства ЄС, яке звинувачує Ле Пен у привласненні коштів

Фото: Марін Ле Пен (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством (OLAF), в якому кандидата в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Паризька прокуратура підтвердила, що вивчає доповідь, отриману 11 березня від Європейського бюро по боротьбі з шахрайством.

За даними розслідувального сайту Mediapart, в доповіді OLAF стверджується, що Ле Пен привласнила 140 тисяч євро, а члени її партії неправомірно розтратили 617 тисяч євро.

При цьому члени партії Ле Пен звинувачуються не в отриманні особистої вигоди, а в тому, що вимагали від ЄС кошти на персонал і витрати на заходи партії.

Офіс Ле Пен не прокоментував ситуацію. У розмові з BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявив, що його клієнтка відкидає звинувачення.

Ле Пен перебуває під слідством з 2017 року в рамках розслідування передбачуваного нецільового використання коштів ЄС для оплати праці парламентських помічників.

Зазначимо, що Ле Пен вийшла у другий тур президентських виборів Франції, який пройде 24 квітня. У першому турі вона набрала 23,15% голосів, а чинний президент Емманюель Макрон - 27,84%.

Нагадаємо, Ле Пен пообіцяла вихід Франції з командування НАТО після перемоги на виборах.

Раніше Ле Пен виступила проти ембарго на нафту і газ з Росії.

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ФранціяМарин Ле Пен