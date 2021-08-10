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Прокуратура в Беларуси просит для боксера Кудина 3,5 года колонии строгого режима

Автор: РБК-Украина

Чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, который поддерживал протесты в Минске, могут посадить на 3,5 года. Прокуратура запросила для него заключение в колонии строгого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

Сегодня проходит заседание в Молодечненском районном суде в деле по обвинению спортсмена.

"Прокурор просит приговорить его к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кудину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РФ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).

Ранее Кудин якобы попросил Александра Лукашенко о помиловании. Было опубликовано видео, на котором спортсмен, находясь в СИЗО в Минске, утверждает, что с ним "все в порядке".

Он попал белорусским силовикам после того, как его выдала Россия.

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