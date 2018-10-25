Прокуратура АР Крым обратилась в Международный уголовный суд

Фото: День крымскотатарского флага в Киеве (РБК-Украина)

В офисе прокуратуры хранится более 12 томов о преступлениях России в Крыму

Прокуратура Автономной республики Крым обратилась в офис Международного уголовного суда (МУС) с просьбой начать расследование в отношении фактов проведения военного призыва на территории оккупированного Россией Крыма. Об этом во время пресс-конференции заявила прокурор прокуратуры Автономной республики Крым Елизавета Дзигора, передает корреспондент РБК-Украина.

"Целью представления информационного сообщения в МКС является расследование, которое будет начато офисом прокурора Международного уголовного суда в Украине",- сообщила Дзигора.

По ее словам, проведением призыва на военную службу РФ нарушила нормы международного права, четвертую Женевскую конвенцию.

"РФ как и предыдущих случаях запрета не придерживается, призывы происходят. Поэтому очевидны факты совершения конкретного состава военного преступления - призыва на военную службу в вооруженных силах РФ. Информационное сообщение Международного уголовного суда (МУС), которое было направлено прокуратурой АР Крым, содержит в себе ряд фактов этого преступления, что подтверждается доказательствами", - сообщила Дзигора.

По ее словам прокурора, важными доказательствами в этом уголовном деле являются показания свидетелей и потерпевших от незаконных действий РФ в Крыму.

"Все доказательства оформлены в надлежащем процессуальном виде в пределах уголовного производства. Сейчас в офисе прокуратуры хранится более 12 томов таких материалов. Важным доказательством для МКС являются непосредственные показания свидетелей и потерпевших относительно незаконных действий, совершенных в отношении них. Прокуратура АР Крым ведет соответствующую работу в этом направлении. Соответствующие допросы проводятся. Все это оформляется в протоколах. Их сейчас достаточно", - добавила она.

Дзигора подчеркнула, что прокуратура АР Крым пытается убедить Международный уголовный суд безотлагательно начать расследование на территории Украины.

"Высшее руководство РФ причастно к совершению таких военных преступлений. И получение доказательств с территории, к которой нет фактического доступа, - все это в перспективе работа представителей офиса прокурора Международного уголовного суда, с которым мы, надеемся, скоро будем сотрудничать", - пояснила прокурор.

По ее словам, после рассмотрения информационного сообщения и доказательств относительно совершения Россией военных преступления в Крыму, прокурор МУС должен принять решение о начале расследования.

Напомним, что в начале 2018 года на территории аннексированного Россией Крыма зафиксировано 138 арестов украинских активистов.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году в Крыму шесть человек стали жертвами оккупационного режима с летальным исходом.