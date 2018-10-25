Прокуратура АР Крим звернулась до Міжнародного кримінального суду

Фото: День кримськотатарського прапора в Києві (РБК-Україна)

В офісі прокуратури зберігається більше 12 томів про злочини Росії у Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим звернулась до офісу Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням розпочати розслідування стосовно фактів здійснення військового призову на території окупованого Росією Криму. Про це під час прес-конференції заявила прокурор прокуратури Автономної республіки Крим Єлізавета Дзигора, передає кореспондент РБК-Україна.

"Метою подання інформаційного повідомлення в МКС є розслідування, яке буде розпочато офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні",- повідомила Дзигора.

За її словами, проведенням призову на військову службу РФ порушила норми міжнародного права, четверту Женевську конвенцію.

"РФ як і попередніх випадках заборони не дотримується, призови відбуваються. Відтак очевидним є факти вчинення конкретного складу воєнного злочину - призову до військової служби у збройних силах РФ. Інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду (МКС), яке було направлено прокуратурою АР Крим, містить в собі ряд фактів цього злочину, що підтверджується доказами", - повідомила Дзигора.

За її словами прокурора, важливими доказами у цій кримінальній справі є покази свідків та потерпілих від незаконних дій РФ у Криму.

"Всі докази оформлені в належному процесуальному вигляді в межах кримінального провадження. Наразі в офісі прокуратури зберігається більше 12 томів таких матеріалів. Важливим доказом для МКС є безпосередні показання свідків та потерпілих щодо незаконних дій, вчинених стосовно них. Прокуратура АР Крим веде відповідну роботу в цьому напрямку. Відповідні допити проводяться. Все це оформляється в протоколах. Їх наразі достатньо", - додала вона.

Дзигора наголосила, що прокуратура АР Крим намагається переконати Міжнародний кримінальний суд невідкладно розпочати розслідування на території України.

"Вище керівництво РФ причетне до вчинення таких військових злочинів. І отримання доказів з території, до якої наразі немає фактичного доступу - все це в перспективі робота представників офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, з яким ми, маємо надію, будемо скоро співпрацювати", - пояснила прокурор.

За її словами, після розгляду інформаційного повідомлення та доказів щодо вчинення Росією військових злочину у Криму, прокурор МКС має ухвалити рішення про початок розслідування.

Нагадаємо, що в початку 2018 року на території анексованого Росією Криму зафіксовано 138 арештів українських активістів.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2018 році в Криму шість людей стали жертвами окупаційного режиму з летальним результатом.