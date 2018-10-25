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В Крыму жертвами оккупационного режима в 2018 году стали шесть человек, - Меджлис

Новости » Общество    25.10.2018 - 11:15
Фото: Эскендер Бариев (скриншот "24 Канал")
Фото: Эскендер Бариев (скриншот "24 Канал")

Правозащитники в Крыму постоянно собирают информацию о нарушениях прав человека

В аннексированном Россией Крыму в 2018 году шесть человек стали жертвами оккупационного режима с летальным исходом. Об этом утверждает глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Зафиксировано шесть жертв, четверо из них - представители крымскотатарского народа", - сообщил Бариев.

По его словам, правозащитники постоянно собирают информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что агрессия РФ в Украине привела к 11 тыс. погибших. Порошенко подчеркнул, что Украина уже 4 года является объектом российской агрессии и солдаты РФ в Украине убивают украинских солдат и мирных жителей. Кроме того, Порошенко сообщил о преследовании Россией 350 тысяч крымских татар в Крыму.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Порошенко, жертвами войны на Донбассе стали более 35 тысяч человек.

 

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