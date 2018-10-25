З початку року в анексованому Криму заарештовані 138 українських активістів

Фото: Эльвир Сагирман (facebook.com.elvirsagirman)

Велика частина затримань проводилася після проведення обшуків російськими силовиками

З початку 2018 року на території анексованого Росією Криму зафіксовано 138 арештів українських активістів. Про це повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за 9 місяців зафіксовано 91 затримання, з них 65 - щодо представників корінного кримськотатарського народу.

"Велика частина затримань проводилася після проведення обшуків російськими силовиками", - повідомив він.

Сагірман також зазначив, що затримувались представники корінного кримськотатарського народу, українські активісти, ліві активісти-анархісти, родичі політв'язнів і українські рибалки.

"Також за 9 місяців 2018 року зафіксовано 138 арештів, 107 з яких відносно представників кримсько-татарського народу", - додав Сагірман.

За його словами, мова йде не тільки про нових взятті під варту, але і про незаконне продовження термінів арештів кримських політв'язням.

"Крім того, ряд політв'язнів людей за цей період отримали реальні терміни", - додав він.

Також у Кримськотатарському ресурсному центрі відзначили, що в Криму відсутнє право на справедливий суд. Повідомляється, що в окупованому Криму суди продовжують продовжувати терміни арештів політв'язнів і відхиляють апеляційні скарги.

Нагадаємо, в анексованому Росією Криму в 2018 році шість людей стали жертвами окупаційного режиму з летальним результатом.