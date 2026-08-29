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Прокуратора розслідує детонацію біля Житомирської траси після атаки РФ: постраждали 6 людей

00:31 29.08.2026 Сб
2 хв
Що сказали у Офісі генпрокурора про інцидент?
aimg Едуард Ткач
Фото: ліквідація наслідків атаки продовжується (facebook.com/DSNSKyiv)

Прокуратура почала розслідування у Бучанському районі на Київщині, де 28 серпня після удару РФ на території підприємства виникла детонація. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора України.

У відомстві поінформували, що попередньо, 28 серпня близько 20:10 у селі Мила в Бучанському районі Київської області, сталося влучання або падіння безпілотника на території одного з підприємств.

"На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Станом на 23:09 відомо про пʼятьох потерпілих", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що внаслідок події у Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, і ще 7 будинків пошкоджено. Окрім того, пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

"Слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - йдеться у повідомленні.

Тим час глава Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок масштабної пожежі вогонь поширився на приватні житлові будинки. Наразі пожежі у 5 будинках та закладі харчування вже ліквідовано.

За його словами, станом на зараз евакуйовано 165 людей. Водночас кількість постраждалих зросла вже до 6.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що на цю ситуацію вже відреагував прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він заявив, що недавня трагедія у Вишневому не стала уроком, натякнувши таким чином, що росіяни могли атакувати військовий склад у селі Міла.

Як відомо, 6 липня в Київській області вже трапилася подібна ситуація. Тоді росіяни завдали удару по Вишневому, внаслідок чого сталися вибухи та повторна детонація. Пізніше з’ясувалося, що під удар потрапив склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".

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Київська областьВійна в Україні