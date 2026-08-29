Прокуратора розслідує детонацію біля Житомирської траси після атаки РФ: постраждали 6 людей

У відомстві поінформували, що попередньо, 28 серпня близько 20:10 у селі Мила в Бучанському районі Київської області, сталося влучання або падіння безпілотника на території одного з підприємств.

"На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Станом на 23:09 відомо про пʼятьох потерпілих", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що внаслідок події у Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, і ще 7 будинків пошкоджено. Окрім того, пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

"Слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - йдеться у повідомленні.

Тим час глава Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок масштабної пожежі вогонь поширився на приватні житлові будинки. Наразі пожежі у 5 будинках та закладі харчування вже ліквідовано.

За його словами, станом на зараз евакуйовано 165 людей. Водночас кількість постраждалих зросла вже до 6.