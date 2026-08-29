Прокуратора расследует детонацию у Житомирской трассы после атаки РФ: пострадали 6 человек

В ведомстве сообщили, что предварительно, 28 августа около 20:10 в селе Мила в Бучанском районе Киевской области, произошло попадание или падение беспилотника на территории одного из предприятий.

"На территории предприятия возник масштабный пожар и начался детонация. На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. По состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в результате происшествия в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, и еще 7 домов повреждены. Кроме того, повреждены пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

"Следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усилить ее последствия. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Тем временем глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате масштабного пожара огонь распространился на частные жилые дома. Пожары в 5 домах и заведении питания уже ликвидирован.

По его словам, по состоянию на данный момент эвакуированы 165 человек. В то же время, количество пострадавших возросло уже до 6.