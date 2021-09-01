Прокатил на капоте 5 км: в Запорожской области водитель сильно травмировал полицейского

Согласно данным следствия инцидент произошел около 11 часов утра на территории поселка городского типа Михайловка. Водителя автомобиля "Мазда" остановили из-за нарушения правил дорожного движения.

"При проверке документов, работники сектора реагирования патрульной полиции установили, что за рулем находится местный житель 1950 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13 - летняя пассажирка", - отмечает пресс-служба.

После предложения водителю пройти обследование в медицинском учреждении, мужчина закрылся в салоне и совершил наезд на правоохранителя. После того, как полицейский оказался на капоте автомобиля, злоумышленник продолжил набирать скорость.

"Мазда" проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда совершила столкновение с деревом. В результате сотрудник полиции получил тяжкие телесные повреждения в виде перелома обеих ног”, - добавляет пресс-служба.

У несовершеннолетней пассажирки после обследования диагностировали сотрясение мозга.

Согласно ч. 3 ст. 345 и ч. 2 ст. 286-1 Уголовного Кодекса Украины водителю грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.