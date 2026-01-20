Прокачка нафти на російських НПЗ опустилась до 16-річного мінімуму
У 2025 році прокачка нафти на нафтопереробних заводах Росії сягнула мінімуму з 2010 року, і опустилась до 228,34 млн тон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
За даними ЗМІ, падіння прокачки нібито пов'язано із позаплановими ремонтами на НПЗ після "черги зовнішніх впливів" у другій половині 2025 року.
Так, з серпня по листопад 2025 року на НПЗ сумарно надійшло 85,9 млн тон нафти проти 90 млн тон за аналогічний період 2024 року. Саме у цей період було зафіксовано "більшість інцидентів" на російських НПЗ. Ймовірно, маються на увазі атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи.
Згідно з оцінкою аналітиків компанії Argus, найбільше помітно в 2025 році скоротилися відвантаження нафти на підприємства "Роснефти" – найбільшого в Росії переробника. Завантаження НПЗ компанії скоротилося на 7,8% - до 70,76 млн тон. Інші російські нафтові компанії трохи підвищили трубопровідні відвантаження на свої НПЗ.
За даними видання, негативно на завантаженні НПЗ могли позначитися і експортні обмеження. У вересні 2025 року уряд заборонив експорт бензину та дизельного палива для всіх учасників ринку.
Регулярні атаки на російську нафтогазову інфраструктуру почалися ще 2024 року, але з серпня 2025 року їх побільшало. За період із серпня по листопад було зафіксовано удари як мінімум по 77 об'єктах, що майже вдвічі більше, ніж за перші сім місяців 2025 року.
Падіння доходів РФ від нафти та газу
Раніше повідомлялось, що доходи Росії від нафти й газу у січні скоротилися майже вдвічі через падіння рубльової ціни на нафту та зміцнення рубля.
Кремль міг отримати лише близько 5,4 млрд доларів, що є найнижчим показником із серпня 2020 року, коли світовий попит на енергоносії обвалився через пандемію COVID-19.