Прокачка нафти на російських НПЗ опустилась до 16-річного мінімуму

У 2025 році прокачка нафти на нафтопереробних заводах Росії сягнула мінімуму з 2010 року, і опустилась до 228,34 млн тон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

За даними ЗМІ, падіння прокачки нібито пов'язано із позаплановими ремонтами на НПЗ після "черги зовнішніх впливів" у другій половині 2025 року.

Так, з серпня по листопад 2025 року на НПЗ сумарно надійшло 85,9 млн тон нафти проти 90 млн тон за аналогічний період 2024 року. Саме у цей період було зафіксовано "більшість інцидентів" на російських НПЗ. Ймовірно, маються на увазі атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

Згідно з оцінкою аналітиків компанії Argus, найбільше помітно в 2025 році скоротилися відвантаження нафти на підприємства "Роснефти" – найбільшого в Росії переробника. Завантаження НПЗ компанії скоротилося на 7,8% - до 70,76 млн тон. Інші російські нафтові компанії трохи підвищили трубопровідні відвантаження на свої НПЗ.

За даними видання, негативно на завантаженні НПЗ могли позначитися і експортні обмеження. У вересні 2025 року уряд заборонив експорт бензину та дизельного палива для всіх учасників ринку.

Регулярні атаки на російську нафтогазову інфраструктуру почалися ще 2024 року, але з серпня 2025 року їх побільшало. За період із серпня по листопад було зафіксовано удари як мінімум по 77 об'єктах, що майже вдвічі більше, ніж за перші сім місяців 2025 року.