Прокачка нефти на российских НПЗ опустилась до 16-летнего минимума

Вторник 20 января 2026 14:56
UA EN RU
Прокачка нефти на российских НПЗ опустилась до 16-летнего минимума Фото: прокачка нефти на НПЗ в РФ опустилась до 16-летнего минимума (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В 2025 году прокачка нефти на нефтеперерабатывающих заводах России достигла минимума с 2010 года, и опустилась до 228,34 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".

По данным СМИ, падение прокачки якобы связано с внеплановыми ремонтами на НПЗ после "очереди внешних воздействий" во второй половине 2025 года.

Так, с августа по ноябрь 2025 года на НПЗ суммарно поступило 85,9 млн тонн нефти против 90 млн тонн за аналогичный период 2024 года. Именно в этот период было зафиксировано "большинство инцидентов" на российских НПЗ. Вероятно, имеются в виду атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Согласно оценке аналитиков компании Argus, наиболее заметно в 2025 году сократились отгрузки нефти на предприятия "Роснефти" - крупнейшего в России переработчика. Загрузка НПЗ компании сократилась на 7,8% - до 70,76 млн тонн. Другие российские нефтяные компании немного повысили трубопроводные отгрузки на свои НПЗ.

По данным издания, негативно на загрузке НПЗ могли сказаться и экспортные ограничения. В сентябре 2025 года правительство запретило экспорт бензина и дизельного топлива для всех участников рынка.

Регулярные атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру начались еще в 2024 году, но с августа 2025 года их стало больше. За период с августа по ноябрь были зафиксированы удары как минимум по 77 объектам, что почти вдвое больше, чем за первые семь месяцев 2025 года.

Падение доходов РФ от нефти и газа

Ранее сообщалось, что доходы России от нефти и газа в январе сократились почти вдвое из-за падения рублевой цены на нефть и укрепления рубля.

Кремль мог получить лишь около 5,4 млрд долларов, что является самым низким показателем с августа 2020 года, когда мировой спрос на энергоносители обвалился из-за пандемии COVID-19.

НПЗ НАФТА Нафта Российская Федерация
