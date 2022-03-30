Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа упала до нуля, - Reuters

Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа в точке Мальнов в Германии упала до нуля днем 29 марта. По двум другим ключевым маршрутам газопровода поставки в целом оставались стабильными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу Ямал-Европа на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВтч/ч днем 29 марта. Однако с тех пор прокачка газа упала до нуля, отмечает издание со ссылкой на данные оператора Gascade.

Трубопровод, обычно прокачивающий газ в западном направлении, развернулся 15 марта, поскольку заявки на поставку в Германию упали до нуля, в то время как польские потребители покупали голубое топливо у немецких поставщиков.