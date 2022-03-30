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Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа упала до нуля, - Reuters

Фото: Россия перестала прокачивать газ по трубопроводу Ямал-Европа (gettyimages.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа в точке Мальнов в Германии упала до нуля днем 29 марта. По двум другим ключевым маршрутам газопровода поставки в целом оставались стабильными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу Ямал-Европа на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВтч/ч днем 29 марта. Однако с тех пор прокачка газа упала до нуля, отмечает издание со ссылкой на данные оператора Gascade.

Трубопровод, обычно прокачивающий газ в западном направлении, развернулся 15 марта, поскольку заявки на поставку в Германию упали до нуля, в то время как польские потребители покупали голубое топливо у немецких поставщиков.

Напомним, ранее Путин поручил правительству России и "Газпрому" до 31 марта перевести оплату газа, поставляемого в так называемые "недружественные" страны, в рубли.

Отметим, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, если Евросоюз откажется платить за газ в рублях, то поставки голубого топлива будут прекращены.

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