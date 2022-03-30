Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впала до нуля, - Reuters

Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа в точці Мальнов в Німеччині впала до нуля вдень 29 березня. За двома іншими ключовими маршрутами газопроводу постачання в цілому залишалися стабільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Потоки в східному напрямку до Польщі з Німеччини по трубопроводу Ямал-Європа на прикордонному пункті Мальнов останній раз становили 1 451 155 кВтг/год вдень 29 березня. Однак з того часу прокачування газу впала до нуля, зазначає видання з посиланням на дані оператора Gascade.

Трубопровід, який зазвичай прокачує газ у західному напрямку, розгорнувся 15 березня, оскільки заявки на постачання до Німеччини впали до нуля, в той час, як польські споживачі купували блакитне паливо у німецьких постачальників.