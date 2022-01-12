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Производители социальных продуктов купят дешевый газ на бирже: как это будет работать

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения специальных торгов природным газом для производителей социально значимой продукции. В январе предприятия купят примерно 80 млн кубометров дешевого газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Ранее правительство обязало частные газодобывающие компании реализовать на бирже 20% газа, добытого в Украине в период действия карантина. Стартовая цена должна соответствовать цене природного газа собственной добычи (до учета рентных платежей) и может включать в себя надбавку не более 24%.

Согласно постановлению, на специальные аукционы будут допускаться компании-производители социальных продуктов, входящих в список Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, а также трейдеры, которые имеют заключенные договоры с данными компаниями.

Торги будут проходить в условиях анонимности участников-покупателей. Газовые аукционы будут проходить исключительно в рабочие дни.

По предварительным данным, в январе 2022 года газодобывающие компании должны продать около 80 миллионов кубометров "голубого топлива" украинской добычи производителям социальных продуктов.

Напомним, Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, поставляемый производителям социальных продуктов

Нормы по газу распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является производство следующих товаров:

  • Мука пшеничная высшего сорта
  • Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
  • Хлеб ржано-пшеничный
  • Яйца куриные категории С1
  • Птица (тушка куриная)
  • Батон
  • Масло подсолнечное

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень предприятий, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость. Более 6,8 тысяч компаний смогут получать природный газ внутренней добычи с ограниченной наценкой 25%.

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