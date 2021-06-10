ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Производители продуктов питания за последний год подняли цены на 30%

Новина українською →
Четверг 10 июня 2021 12:51
Производители продуктов питания за последний год подняли цены на 30% Фото: производители продуктов подняли цены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в мае 2021 года в сравнении с маем прошлого года выросли на 33,1%. Цены в пределах Украины выросли на 25,4%, за пределы Украины - на 65,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%, в том числе в пределах Украины - на 21,0%, за пределы Украины - на 61,7%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 61,6%, в том числе внутри Украины - на 68,0%.

Производители продуктов питания за последний год подняли цены на 30%

Напомним, среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в мае 2021 года составило 127,1 пункта. Это на 4,8% выше показателя за апрель и на 39,7% выше показателя за тот же период прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%. В годовом измерении (к маю 2020 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика цены Государственная служба статистики
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина