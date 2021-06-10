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Виробники продуктів харчування за останній рік підняли ціни на 30%

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Четвер 10 червня 2021 12:51
Виробники продуктів харчування за останній рік підняли ціни на 30% Фото: виробники продуктів підняли ціни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%. Ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України - на 65,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, у тому числі в межах України - на 21,0%, за межі України - на 61,7%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 61,6%, у тому числі всередині України-на 68,0%.

Виробники продуктів харчування за останній рік підняли ціни на 30%

Нагадаємо, середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО в травні 2021 року склало 127,1 пункту. Це на 4,8% вище показника за квітень і на 39,7% вище показника за той же період минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в травні 2021 року порівняно з квітнем зросли на 1,3%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,1%. У річному вимірі (до травня 2020 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

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