Мировые цены на продовольствие за год выросли почти на 40%

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в мае 2021 года составило 127,1 пункта. Это на 4,8% выше показателя за апрель и на 39,7% выше показателя за тот же период прошлого года.

Как отмечается в сообщении, этот майский прирост является самым большим месячным приростом с октября 2010 года. Столь резкий рост, зафиксированный в мае, обусловлен скачком цен на масла, сахар и зерновые на фоне некоторого роста цен на мясо-молочную продукцию.

Значение индекса ФАО растет уже двенадцать месяцев подряд, достигнув своего самого высокого уровня с сентября 2011 года, при этом оно всего на 7,6% ниже пикового значения в 137,6 пункта, которое было достигнуто в феврале 2011 года.

В мае среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 133,1 пункта, что на 6,0% выше апрельского показателя и на 36,6% выше уровня мая 2020 года.

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в мае составило 174,7 пункта, показав прирост 7,8%по сравнению с предыдущим месяцем. При этом рост данного индекса продолжается двенадцатый месяц подряд.

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило в мае 105,0 пункта, что на 2,2% выше апрельского значения. Динамика роста сохраняется восьмой месяц, при этом индекс вырос на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, но все еще почти на 12% ниже максимального уровня августа 2014 года.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в мае составило 120,8 пункта, что на 1,5% выше его апрельского уровня; таким образом. Рост данного индекса продолжается уже год, в результате чего его значение оказалось на 28% выше, чем год назад.

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило в мае 106,7 пункта, что на 6,8% выше его апрельского значения. При этом рост продолжился второй месяц подряд, и индекс достиг самого высокого уровня с марта 2017 года.