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Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года в сравнении с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины - на 72,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,8%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 60,3%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 65,7%, в том числе внутри Украины - на 73,5%.

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в Украине в июне 2021 года в годовом измерении осталась на уровне 9,5%.

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Государственная служба статистикиценыпродукты