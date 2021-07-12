Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,8%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 60,3%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 65,7%, в том числе внутри Украины - на 73,5%.