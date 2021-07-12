RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30%

Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в червні 2021 року в порівнянні з червнем минулого року зросли на 39,1%. Ціни в межах України зросли на 30,9%, за межі України - на 72,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 29,8%, у тому числі в межах України - на 20,8%, за межі України - на 60,3%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 65,7%, у тому числі всередині України - на 73,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вимірі залишилася на рівні 9,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистикиценыпродукты