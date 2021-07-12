Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30%

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 29,8%, у тому числі в межах України - на 20,8%, за межі України - на 60,3%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 65,7%, у тому числі всередині України - на 73,5%.