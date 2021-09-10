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Производители продуктов питания за год подняли цены более чем на четверть

Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в августе 2021 года в сравнении с августом прошлого года выросли на 46,5%. Цены в пределах Украины выросли на 42,0%, за пределы Украины - на 62,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 26,6%, в том числе в пределах Украины - на 18,6%, за пределы Украины - на 53,0%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 73,9%, в том числе внутри Украины - на 82,5%.

Напомним, в августе 2021 года в августе 2021 года мировые цены на продукты питания восстановились после снижения в течение двух месяцев подряд. Индекс цен на продовольствие в августе составил 127,4 пункта, что на 3,1% выше, чем в июле, и на 32,9% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на продукты в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли 12,2%. Это выше общей инфляции, которая составляла 10,2%.

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Цены на продуктыГосударственная служба статистики