Производители продуктов питания за год подняли цены более чем на четверть

Оптовые цены производителей промышленной продукции в августе 2021 года в сравнении с августом прошлого года выросли на 46,5%. Цены в пределах Украины выросли на 42,0%, за пределы Украины - на 62,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 26,6%, в том числе в пределах Украины - на 18,6%, за пределы Украины - на 53,0%. Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 73,9%, в том числе внутри Украины - на 82,5%.