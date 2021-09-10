Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни більш ніж на чверть

Фото: продовольство продовжує дорожчати в Україні і в світі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оптові ціни виробників промислової продукції в серпні 2021 року в порівнянні з серпнем минулого року зросли на 46,5%. Ціни в межах України зросли на 42,0%, за межі України - на 62,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 26,6%, у тому числі в межах України - на 18,6%, за межі України - на 53,0%. Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 73,9%, у тому числі всередині України-на 82,5%.