Производители продуктов питания за год подняли цены почти на 30%

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июле 2021 года в сравнении с июлем прошлого года выросли на 42,2%. Цены в пределах Украины выросли на 33,9%, за пределы Украины - на 75,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,2%, в том числе в пределах Украины - на 19,9%, за пределы Украины - на 60,3%.
Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 77,7%, в том числе внутри Украины - на 86,6%.
Напомним, в июле 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили снижаться второй месяц подряд. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО оказалось на 1,2% ниже по сравнению с июньским показателем, но все еще на 31,0% выше показателя за тот же период 2020 года.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. В годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне). Выше инфляция была только в мае 2018 года - 11,7%.