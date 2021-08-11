Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30%

Оптові ціни виробників промислової продукції в липні 2021 року в порівнянні з липнем минулого року зросли на 42,2%. Ціни в межах України зросли на 33,9%, за межі України - на 75,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 29,2%, у тому числі в межах України - на 19,9%, за межі України - на 60,3%.
Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 77,7%, у тому числі всередині України-на 86,6%.
Нагадаємо, в липні 2021 року світові ціни на продукти харчування продовжили знижуватися другий місяць поспіль. Середнє значення індексу продовольчих цін ФАО виявилося на 1,2% нижче в порівнянні з червневим показником, але все ще на 31,0% вище показника за той же період 2020 року.
Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2021 року у порівнянні з червнем зросли на 0,1%. У річному вимірі (до липня 2020 року) інфляція прискорилася до 10,2% (з 9,5% у червні). Вище інфляція була тільки в травні 2018 року-11,7%.