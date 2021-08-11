ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Производители продуктов питания за год подняли цены почти на 30%

Новина українською →
Украина, Среда 11 августа 2021 15:31
Производители продуктов питания за год подняли цены почти на 30% Фото: продовольствие дорожает в Украине и в мире (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июле 2021 года в сравнении с июлем прошлого года выросли на 42,2%. Цены в пределах Украины выросли на 33,9%, за пределы Украины - на 75,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,2%, в том числе в пределах Украины - на 19,9%, за пределы Украины - на 60,3%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 77,7%, в том числе внутри Украины - на 86,6%.

Производители продуктов питания за год подняли цены почти на 30%

Напомним, в июле 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили снижаться второй месяц подряд. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО оказалось на 1,2% ниже по сравнению с июньским показателем, но все еще на 31,0% выше показателя за тот же период 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. В годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне). Выше инфляция была только в мае 2018 года - 11,7%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом
В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну