Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30%

Фото: продовольство дорожчає в Україні і в світі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оптові ціни виробників промислової продукції в липні 2021 року в порівнянні з липнем минулого року зросли на 42,2%. Ціни в межах України зросли на 33,9%, за межі України - на 75,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 29,2%, у тому числі в межах України - на 19,9%, за межі України - на 60,3%. Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 77,7%, у тому числі всередині України-на 86,6%.