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Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30%

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Україна, Середа 11 серпня 2021 15:31
Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30% Фото: продовольство дорожчає в Україні і в світі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в липні 2021 року в порівнянні з липнем минулого року зросли на 42,2%. Ціни в межах України зросли на 33,9%, за межі України - на 75,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 29,2%, у тому числі в межах України - на 19,9%, за межі України - на 60,3%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 77,7%, у тому числі всередині України-на 86,6%.

Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30%

Нагадаємо, в липні 2021 року світові ціни на продукти харчування продовжили знижуватися другий місяць поспіль. Середнє значення індексу продовольчих цін ФАО виявилося на 1,2% нижче в порівнянні з червневим показником, але все ще на 31,0% вище показника за той же період 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2021 року у порівнянні з червнем зросли на 0,1%. У річному вимірі (до липня 2020 року) інфляція прискорилася до 10,2% (з 9,5% у червні). Вище інфляція була тільки в травні 2018 року-11,7%.

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Державна служба статистики
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